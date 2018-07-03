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Gençlerbirliği Yasin Pehlivan'ı transfer etti

Gençlerbirliği, Türk asıllı Avusturyalı orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan'ı transfer etti.

Kaynak: AA
Gençlerbirliği Yasin Pehlivan'ı transfer etti
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03 Temmuz 2018 03:41
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Türk asıllı Avusturyalı orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Slovakya Birinci Futbol Ligi'nin şampiyonu Spartak Trnava ile kontratı biten Yasin, 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce Rapid Wien, Salzburg, Gaziantepspor, Bursaspor ve Kayseri Erciyesspor'da oynayan 29 yaşındaki Yasin, Avusturya Milli Takımı formasını da 17 defa giydi.

Yasin, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana katıldı. İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Yasin, daha sonra takımdan ayrı koştu.

Yarın Kızılcahamam'a gidecek başkent ekibi, bir günlük aranın ardından çalışmalarını sürdürecek.

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