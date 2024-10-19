Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Amed'in golü, 28. dakikada Kristijan Lovric'ten geldi. Gençlerbirliği'nin golünü ise 45+1. dakikada penaltıdan Moussa Djitte kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Amed 17, Gençlerbirliği ise 12 puana ulaştı.



Ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği, deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Amed ise Pendikspor'u ağırlayacak.



