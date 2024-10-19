Gençlerbirliği ve Amed yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'nin Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ettiği maç, 1-1 berabere bitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği ve Amed yenişemedi
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19 Ekim 2024 18:01
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Amed'in golü, 28. dakikada Kristijan Lovric'ten geldi. Gençlerbirliği'nin golünü ise 45+1. dakikada penaltıdan Moussa Djitte kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Amed 17, Gençlerbirliği ise 12 puana ulaştı. 

Ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği, deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Amed ise Pendikspor'u ağırlayacak.

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