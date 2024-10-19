Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Amed'in golü, 28. dakikada Kristijan Lovric'ten geldi. Gençlerbirliği'nin golünü ise 45+1. dakikada penaltıdan Moussa Djitte kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Amed 17, Gençlerbirliği ise 12 puana ulaştı.
Ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği, deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Amed ise Pendikspor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Amed'in golü, 28. dakikada Kristijan Lovric'ten geldi. Gençlerbirliği'nin golünü ise 45+1. dakikada penaltıdan Moussa Djitte kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Amed 17, Gençlerbirliği ise 12 puana ulaştı.
Ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği, deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Amed ise Pendikspor'u ağırlayacak.