Gençlerbirliği: 'VAR'daki arkadaşlar oyuna dahil oldu'

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Eyüpspor'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik sorumlusu Medet Coşkun, "VAR'daki arkadaşlar yine oyuna dahil oldu." dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Coşkun, maça iyi başladıklarını belirterek, "Oyunun genelinde hafta içinde yaptığımız çalışmaların karşılığı aldık. Penaltıya kadar üstün oynadık." diye konuştu.



Hakem yönetimiyle ilgili görüşlerini aktaran Coşkun, "VAR'daki arkadaşlar yine oyuna dahil oldu. Ne hikmetse bizim her hafta 7-8 dakikamız VAR'la geçiyor. Çocuklarımızın emeğine yazık, günah. 1-0'dan sonra Gökhan'ın pozisyonu var, çocuğun tırnağı morardı. VAR ona niye bakmıyor anlamıyorum." ifadelerini kullandı.





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