Gençlerbirliği üzgün; 'Cesaretimiz kayboldu'

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında başkent derbisinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Taşkın Aksoy, oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu belirtti.



Aksoy, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi başladıkları bir maçı 2-0 yenik bitirdikleri için üzgün olduklarını belirterek, "İlk 15-20 dakika gayet tempolu başladık, baskın oynadık, çabuk çıkışlar yaptık o sırada bir gol bulsak belki bambaşka skor olacaktı ama maalesef üretemedik." dedi.



Sonrasında Ankara Keçiörengücü'nün oyuna iyi dahil olduğunu, o sırada da çok iyi defans yaptıklarını aktaran Aksoy, şöyle konuştu:



"Sonra Keçiörengücü'nün baskısıyla ve cesaretin de kaybolmasıyla çabuk top kaybı yaptık. Kazanabilirdik olmadı, ilk yarı 1-0 içeri girdik. Devre arasında inanmamızı söyledim oyuncularıma, mücadeleden memnunum ama ikinci yarı maalesef oyun olarak istediğimizi yansıtamadık, ona rağmen iki tane iyi pozisyonumuz var. Üzgünüz, sonuna doğru Keçiörengücü açık alan bulunca onu değerlendirmesini de biliyor, şu an boşuna lider değil, tesadüf değil. Bizim en büyük eksiğimiz ceza sahası içinde üretkenlik. Orada bire bir adam eksiltmek, ne pahasına olursa olsun gol atmak yani orada eksiğimiz var, oraya kadar iyi gidiyoruz. Çalışacağız, elimizdeki kadro bu, gelişimini bekleyeceğiz. Bir dahaki maçta da bu hatalardan ders alıp daha iyi yapacağız."





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