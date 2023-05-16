Gençlerbirliği, umudunu güçlendirdi

Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u geriden gelip mağlup etti ve 1. Lig'de kalma umutlarını kuvvetlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, umudunu güçlendirdi
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16 Mayıs 2023 19:02
Son güncelleme 16 Mayıs 2023 19:04
Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 2-1'lik skorla kazandı.

Sakaryaspor, 23. dakikada Kabongo Kasongo'nun golüyle öne geçti. Konuk ekip, 45+1. dakikada Isaac Donkor'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Gençlerbirliği, 51. dakikada Yasin Güreler ve 58. dakikada Rahman Çağıran'ın golleriyle kazandı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 37'ye yükseltti. Sakaryaspor ise 62 puanda kaldı.

Sakaryaspor, bu maçla birlikte 1. Lig'de normal sezonu tamamladı ve playofflara katılmayı garantiledi. Gençlerbirliği ise son hafta Bandırmaspor'a konuk olacak.

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