Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gençlerbirliği ile Diyarbekirspor, Osmanlı Stadı'nda karşılaştı.
Spor Toto 1. Lig takımı Gençlerbirliği, TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Bu sezon bir beraberlik dışında tüm maçlarını kazanan Gençlerbirliği'ne turu getiren golü 90. dakikada Cengizhan Akgün attı.
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Spor Toto 1. Lig takımı Gençlerbirliği, TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Bu sezon bir beraberlik dışında tüm maçlarını kazanan Gençlerbirliği'ne turu getiren golü 90. dakikada Cengizhan Akgün attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın