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Gençlerbirliği, tura 90'da ulaştı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gençlerbirliği, Diyarbekirspor'u 90'da bulduğu golle 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Kaynak: Sporx.com
Gençlerbirliği, tura 90'da ulaştı!
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01 Kasım 2018 22:31
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gençlerbirliği ile Diyarbekirspor, Osmanlı Stadı'nda karşılaştı.

Spor Toto 1. Lig takımı Gençlerbirliği, TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Bu sezon bir beraberlik dışında tüm maçlarını kazanan Gençlerbirliği'ne turu getiren golü 90. dakikada Cengizhan Akgün attı.

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