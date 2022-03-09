Gençlerbirliği tek eksikle çalıştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde, 13 Mart Pazar günü oynanacak Kocaelispor maçı hazırlıkları devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği tek eksikle çalıştı
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09 Mart 2022 13:43
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise tam sahada iki bölümlü taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlığı bulunan Ukraynalı oyuncu Oleksandr Belyaev, takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

Başkent ekibi, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

 

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