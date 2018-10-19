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Gençlerbirliği tek eksikle Adanaspor'u ağırlayacak

Başkent ekibinde tedavisine devam edilen Deniz Yılmaz forma giyemeyecek

Kaynak: AA
Gençlerbirliği tek eksikle Adanaspor'u ağırlayacak
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19 Ekim 2018 15:46
Spor Toto 1. Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan Gençlerbirliği, 9. haftada sahasında 20 Ekim Cumartesi günü oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenmana koşu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, hız artırmaya yönelik çalışmayla idmanı tamamladı.

Antrenman sonunda doğum gününde İzlanda Milli Takım kampında bulunan Kari Arnason'a gecikmeli bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Tek eksik Deniz Yılmaz

Başkent ekibinde cezalı futbolcu bulunmazken tedavisine devam edilen Deniz Yılmaz, Adanaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Osmanlı Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

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