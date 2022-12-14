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Gençlerbirliği taraftarlarından yönetime tepki!

Gençlerbirliği taraftarları, İlhan Cavcav Tesisleri'nin önünde toplanarak isim sponsorluğu konusunda yönetime tepki gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Gençlerbirliği taraftarlarından yönetime tepki!
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13 Aralık 2022 23:16
Gençlerbirliği taraftarları, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri önünde toplanarak, yönetime isim sponsorluğu konusundaki çalışmalar nedeniyle tepki gösterdi.

Spor Toto 1. Lig'de son sırada yer alan başkent ekibinin taraftarları, akşam saatlerinde kulüp binası önünde bir araya geldi.

"Taraftar burada yönetim nerede", "Sadece Gençlerbirliği" tezahüratlarında bulunan taraftarlar, özellikle isim sponsorluğuna tepki gösterdi.

Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu, taraftarlarla görüşerek yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.

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