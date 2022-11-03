Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig kulüplerinin başkanlarını ağırladı

Gençlerbirliği, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 1. Lig kulüp başkanlarını ağırladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig kulüplerinin başkanlarını ağırladı
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03 Kasım 2022 00:05
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig kulüplerinin başkanlarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde konuk etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi"nin davetlisi Spor Toto 1. Lig kulüplerinin başkanları, organizasyon öncesinde Gençlerbirliği'nin misafiri oldu.

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'ın davetiyle kırmızı-siyahlı kulübün tesislerinde bir araya gelen kulüp başkanları, yemekte fikir alışverişinde bulundu.

Başkanlar yemeğin ardından, Gençlerbirliği'nin 100. yılı için tasarlanan takım otobüsüyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

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