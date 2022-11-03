Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig kulüplerinin başkanlarını ağırladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig kulüplerinin başkanlarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde konuk etti.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi"nin davetlisi Spor Toto 1. Lig kulüplerinin başkanları, organizasyon öncesinde Gençlerbirliği'nin misafiri oldu.
Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'ın davetiyle kırmızı-siyahlı kulübün tesislerinde bir araya gelen kulüp başkanları, yemekte fikir alışverişinde bulundu.
Başkanlar yemeğin ardından, Gençlerbirliği'nin 100. yılı için tasarlanan takım otobüsüyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi"nin davetlisi Spor Toto 1. Lig kulüplerinin başkanları, organizasyon öncesinde Gençlerbirliği'nin misafiri oldu.
Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'ın davetiyle kırmızı-siyahlı kulübün tesislerinde bir araya gelen kulüp başkanları, yemekte fikir alışverişinde bulundu.
Başkanlar yemeğin ardından, Gençlerbirliği'nin 100. yılı için tasarlanan takım otobüsüyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.