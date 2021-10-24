Gençlerbirliği, son dakika geri döndü!

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, geriye düştüğü maçta Kocaelispor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, son dakika geri döndü!
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24 Ekim 2021 23:00
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada Kocaelispor 10. dakikada Ndlovu'nun golüyle öne geçerken, Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Gökhan Gül ve uzatma dakikalarında Dmytro Grechyshkin kaydetti.

Bu sonucun ardından 4 maç sonra kaybeden Kocaelispor 16 puanda kaldı. Üst üste 3. galibiyetini alan Gençlerbirliği ise 14 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Denizlispor deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise Ankara'da İstanbulspor'u ağırlayacak.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Musa Nizam, Yılmaz Özeren (Dk. 77 İlyas Kubilay Yavuz), Ndlovu (Dk. 60 Mevlüt Erdinç), Atila Turan, Cisse, Mandjeck (Dk. 90+1 Omolo), Pereira (Dk. 60 Semih Karadeniz), Benhur Keser

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Mert Kula (Dk. 61 Gökhan Gül), Eleke (Dk. 90+3 İlker Karakaş), Aksel Aktaş, Barış Alıcı, Grechyshkin, Bieliaiev (Dk. 81 Sallalich), Ömürcan Artan, Kerem Can Akyüz, Tshibola

Goller: Dk. 10 Ndlovu (Kocaelispor), Dk. 71 Gökhan Gül, Dk. 90+1 Grechyshkin (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: Dk. 90+6 Diogo Aleksis Özçakmak (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Atila Turan, Dk. 90+7 Cisse (Kocaelispor), Dk. 45+4 Barış Alıcı, Dk. 67 Aksel Aktaş, Dk. 69 Ramazan Köse (Yedek kulübesinde), Dk. 90+7 Sallalich (Gençlerbirliği)

 


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