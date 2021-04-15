Gençlerbirliği, Sivasspor'u konuk edecek

Gençlerbirliği'nde Arda Kızıldağ, MKE Ankaragücü maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı olduğu için savunma oyuncuları Zargo Toure ve Mustafa Akbaş ise sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gençlerbirliği, Sivasspor'u konuk edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Nisan 2021 13:49
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 35. haftasında cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Karşılaşma Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Kırmızı-siyahlı takımda Arda Kızıldağ, MKE Ankaragücü maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı olduğu için savunma oyuncuları Zargo Toure ve Mustafa Akbaş ise sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Geçen hafta başkent derbisinde MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, Sivasspor maçını kazanarak 3 puan almayı ve düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Gençlerbirliği, oynadığı 32 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet ile topladığı 31 puanla 19. sırada yer alıyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.