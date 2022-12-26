Gençlerbirliği sezonun ilk yarısında dibi gördü

Mustafa Dalcı yönetiminde çıktığı 6 maçı da kaybetti

Transfer yasağı kalktı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'de 2022-23 sezonunun ilk yarısında hüsran yaşadı.Ligde 18 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan başkent ekibi, ilk devreyi 7 puanla son sırada tamamladı.Transfer yasağı nedeniyle sezonun ilk yarısında genç futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroyla mücadele eden Gençlerbirliği, 19. hafta karşılaşmasında dün konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor'a 5-2 yenildi. Böylece Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 16 maça çıktı.Gençlerbirliği, bu 16 maçlık süreçte Göztepe, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kalırken; Pendikspor, Tuzlaspor, Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü, Adanaspor, Manisa FK, Eyüpspor, Altay, Çaykur Rizepsor, Bodrumspor, Erzurumspor FK, Sakaryaspor ve Beyçimento Bandırmaspor'a mağlup oldu.Tek galibiyetini ikinci haftada konuk olduğu Dyorex Boluspor'a karşı 2-1'lik skorla elde eden Gençlerbirliği, sezonun açılış haftasında Altınordu ile berabere kaldı.Başkent ekibi, sezonun ilk devresinde teknik direktörler Metin Diyadin, Taşkın Aksoy ve Mustafa Dalcı ile antrenör Medet Coşkun yönetiminde maça çıktı.Taşkın Aksoy yönetiminde çıktığı 4 lig maçını kaybeden Gençlerbirliği, mevcut teknik direktörü Mustafa Dalcı idaresinde oynadığı 6 lig karşılaşmasında da puan alamadı.Kırmızı-siyahlılar, ayrıca Dalcı yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Yukatel Kayserispor'a 2-0 yenilerek elendi.Spor Toto 1. Lig'de son 7 maçını kaybeden Gençlerbirliği, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek ikinci yarıda lige tutunmayı hedefliyor.Transfer yasağını kaldıran başkent temsilcisi, ikinci yarı zoru başararak 100. yılında kümede kalmaya çalışacak.