Gençlerbirliği, sezonu evinde kapatıyor

Gençlerbirliği, sezonu Beşiktaş maçıyla sonlandıracak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Gençlerbirliği, sezonu evinde kapatıyor
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24 Temmuz 2020 14:27
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. ve son haftasında cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Başkent ekibi, geçen hafta alınan sonuçların ardından ligde kalmayı garantilemişti.

Ligde 36 puanla 12. sırada yer alan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, üçüncülük şansı devam eden Beşiktaş'a karşı prestij maçına çıkacak.



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