Gençlerbirliği sezonu açıyor

Süper Lig ekiperinden Gençlerbirliği, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına salı günü başlayacak.

Haber; AA
Gençlerbirliği sezonu açıyor
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10 Ağustos 2020 15:17
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına salı günü başlayacak.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yarın toplanacak kırmızı-siyahlılar, yeni sezon öncesi ilk çalışmasını yapacak.

Yeni teknik direktörü Mert Nobre yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirecek başkent ekibi, sezon hazırlıklarını Ankara'da sürdürecek.

 



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