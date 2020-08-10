Gençlerbirliği sezonu açıyor

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına salı günü başlayacak.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yarın toplanacak kırmızı-siyahlılar, yeni sezon öncesi ilk çalışmasını yapacak.
Yeni teknik direktörü Mert Nobre yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirecek başkent ekibi, sezon hazırlıklarını Ankara'da sürdürecek.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yarın toplanacak kırmızı-siyahlılar, yeni sezon öncesi ilk çalışmasını yapacak.
Yeni teknik direktörü Mert Nobre yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirecek başkent ekibi, sezon hazırlıklarını Ankara'da sürdürecek.