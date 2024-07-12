Gençlerbirliği, Samed Onur'u kadrosuna kattı

1. Lig ekibi Gençlerbirliği, 21 yaşındaki Samed Onur'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, Samed Onur'u kadrosuna kattı
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12 Temmuz 2024 13:37
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Samed Onur'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, son olarak Sakaryaspor formasını giyen Samed Onur'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Almanya'nın Düsseldorf takımının altyapısında futbola başlayan Samed Onur, sırasıyla Bayer Leverkusen 17 ve 19 Yaş Altı, Fatih Karagümrük ve Sakaryaspor formalarını terletti.

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