Gençlerbirliği, Şahindere kardeşlerle sözleşme uzattı

Gençlerbirliği, Musa ve Abdullah Şahindere'nin sözleşmelerini uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği, Şahindere kardeşlerle sözleşme uzattı
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31 Temmuz 2023 18:21
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, altyapısından yetiştirdiği Musa ve Abdullah Şahindere ile sözleşme uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kardeş oyuncular 21 yaşındaki Musa ve 20 yaşındaki Abdullah ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar kontrat imzalandığı belirtildi.

Başkent temsilcisinin altyapısında yetişen oyunculardan stoper Abdullah Şahindere, geçen sezon 1. Lig'de 9 maçta 1 gole imza attı. Sol bek mevkisinde görev alan Musa Şahindere ise 8 karşılaşmada 1 kez rakip ağları sarstı.

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