Gençlerbirliği olağanüstü genel kurula gidiyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Arif Ölmez'in başkanlığında toplanarak olağanüstü genel kurul kararı aldığı belirtildi.
Buna göre, olağanüstü seçimli genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanırsa 25 Şubat Pazar günü saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 3 Mart Pazar günü saat 10.00'da Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Arif Ölmez'in başkanlığında toplanarak olağanüstü genel kurul kararı aldığı belirtildi.
Buna göre, olağanüstü seçimli genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanırsa 25 Şubat Pazar günü saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 3 Mart Pazar günü saat 10.00'da Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.