Gençlerbirliği, Nobre'yle yolları ayırdı!

Gençlerbirliği, teknik direktör Mert Nobre'nin görevine son verdi.

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Gençlerbirliği, Nobre'yle yolları ayırdı!
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10 Kasım 2020 21:21
Gençlerbirliği, teknik direktör Mert Nobre ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İşte Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama:

"Sezon başından bu yana teknik direktörlüğümüzü yapan Mert Nobre ile yollarımızı ayırdık.

Futbolculuk kariyerine kulübümüzde nokta koyan, ilk teknik direktörlük deneyimini de kulübümüzde yaşayan Mert Nobre'ye kattığı değer ve emekleri için teşekkür ederiz.

Türk futboluna genç futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de kazandırıyoruz. Mert Nobre'nin de bu isimlerin arasında yer almasından ayrıca mutluyuz. Kendisine ve ekibine başarı diliyoruz."

Gençlerbirliği, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet aldı ve 19. sıraya düştü.



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