Gençlerbirliği'nin serisi son buldu

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği ile Esenler Erokspor 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nin serisi son buldu
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07 Şubat 2025 22:09
Son güncelleme 07 Şubat 2025 22:12
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Hüseyin Eroğlu'nun ekibi Gençlerbirliği ile Bülent Korkmaz'ın yönetimindeki Esenler Erokspor 1-1 berabere kaldı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü konuk ekip Esenler Erokspor adına 8. dakikada Olarenwaju Kayode attı.

Ev sahibi Gençlerbirliği'ne beraberliği getiren golü ise 75. dakikada Amilton kaydetti.

Esenler Erokspor'da Ekrem Kılıçarslan, 75. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Gençlerbirliği puanını 37'ye yükseltirken, Erokspor 31 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Erzurumspor'a konuk olurken Erokspor evinde Iğdır FK'yi ağırlayacak.

Stat: Eryaman

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kadir Akıllı, Baykal Tuna

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm (Dk. 60 Alperen Babacan), Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Etebo (Dk. 37 Ensar Kemaloğlu), Mikail Okyar (Dk. 88 Samed Onur), Nalepa (Dk. 60 Joca), Amilton, Metehan Mimaroğlu, Gökhan Altıparmak

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Nzaba, Anıl Yaşar (Dk. 86 Sakıb Aytaç), Mücahit Albayrak, Tugay Kacar, Laine (Dk. 66 Berkay Aydoğmuş), Ufuk Akyol, Benhur Keser (Dk. 79 Ertuğrul Furat), Kayode (Dk. 78 Ercüment Kafkasyalı), Catakovic (Dk. 86 Metehan Mert)

Goller: Dk. 8 Kayode (Esenler Erokspor), Dk. 75 Amilton (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 75 Ekrem Kılıçarslan (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Nalepa, Dk. 73 Amilton (Gençlerbirliği), Dk. 52 Laine, Dk. 65 Catakovic, Dk. 69 Mücahit Albayrak, Dk. 90+8 Metehan Mert (Esenler Erokspor)

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