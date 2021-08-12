Gençlerbirliği'nin ilk maçta rakibi Eyüpspor!

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'de sezonun ilk maçında Eyüpspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği'nin ilk maçta rakibi Eyüpspor!
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12 Ağustos 2021 16:20
Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'de sezonun açılış maçında Eyüpspor'u konuk edecek.

Gençlerbirliği-Eyüpspor karşılaşması Eryaman Stadyumu'nda 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'e geçen sezon veda eden Gençlerbirliği, yeni başkanı Niyazi Akdaş ve teknik direktörü Metin Diyadin yönetiminde kadrosunu 23 yeni isimle büyük oranda yeniledi.

54. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupasını, MKE Ankaragücü'ne penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayarak kazanan Gençlerbirliği, açılış maçında galip gelerek sezona da 3 puanla başlamayı hedefliyor.


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