Gençlerbirliği'nin Antalya kampı sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezonun ikinci yarısı için Antalya'da yaptığı hazırlık kampını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, hazırlıklarını 28 Aralık'tan bu yana Lara'da sürdüren başkent ekibi, kampın son antrenmanını gerçekleştirdi.
Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, "core" çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı.
İdman, takıma sonradan katılan oyuncuların yaptığı maksimum aerobik hız koşusuyla sona erdi.
Başkent ekibi, 10 Ocak Salı günü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanarak, Altınordu'yla oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
Kulübün açıklamasına göre, hazırlıklarını 28 Aralık'tan bu yana Lara'da sürdüren başkent ekibi, kampın son antrenmanını gerçekleştirdi.
Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, "core" çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı.
İdman, takıma sonradan katılan oyuncuların yaptığı maksimum aerobik hız koşusuyla sona erdi.
Başkent ekibi, 10 Ocak Salı günü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanarak, Altınordu'yla oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
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