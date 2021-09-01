Gençlerbirliği'ne Nijeryalı golcü

Gençlerbirliği, Beerschot'ın 25 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Blessing Eleke'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği'ne Nijeryalı golcü
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01 Eylül 2021 18:28
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı forvet Blessing Eleke'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisi, Belçika 1. Lig ekiplerinden Beerschot forması giyen 25 yaşındaki Eleke'yi 1 yıllığına kiraladı.

Futbola ülkesinin Flying Sports takımının altyapısında başlayan Eleke, Gorica, Olimpija Ljubljana, Ashod, Luzern ve Beerschot kulüplerinde oynadı.

 


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