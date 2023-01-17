Gençlerbirliği'ne İsveç'ten golcü!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İsveç liginde forma giyen Türk asıllı forvet Rodin Cem Deprem'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, 24 yaşındaki golcü oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Profesyonel olarak futbola İsveç'in Örebro SK takımında başlayan Rodin Cem Deprem, en son Dalkurd'da forma giydi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, 24 yaşındaki golcü oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Profesyonel olarak futbola İsveç'in Örebro SK takımında başlayan Rodin Cem Deprem, en son Dalkurd'da forma giydi.
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