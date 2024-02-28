Gençlerbirliği'nden TFF'ye siyah çelenkli tepki!

Gençlerbirliği yöneticileri ve taraftarlar, bakım çalışmaları nedeniyle Eryaman Stadyumu'nda maçlarını oynamasına izin verilmediği için Ankara Çukurambar'da bulunan TFF binasına siyah çelenk bıraktı.



"ARTIK ADALETLİ DAVRANIN, YETER!"



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Beltan, "Bir an önce adaletin yerine gelmesini istiyoruz. Bundan sonraki maçlarımızı Eryaman Stadyumu'nda oynamak istiyoruz. Lütfen artık adaletli davranın. Yeter artık." ifadelerini kullandı.





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