Gençlerbirliği'nden taraftarına sürpriz hediyeler

Gençlerbirliği Passolig kartını ilk kez çıkaran ve vize yenileme yapan taraftarları, Passolig gişelerinde sürpriz hediyelerle buluşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nden taraftarına sürpriz hediyeler
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11 Ocak 2022 14:39
Gençlerbirliği Passolig kartını ilk kez çıkaran ve vize yenileme yapan taraftarları, Passolig gişelerinde sürpriz hediyeler bekliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sadece Gençlerbirliği Passolig kartlarına geçerli olacak kampanya için taraftarların yine stadyuma giriş protokolünde yer alan aşı şartlarını karşılaması gerekiyor.

Adanaspor maçı öncesi yeni kart çıkarma ve vize yenileme işlemlerinin yer aldığı kampanyadan faydalanmak için bu işlemin Eryaman Stadı Passolig gişelerinden yapılması gerekiyor. Kampanyada ilk etapta 145 taraftara hediye dağıtılacak.

Hediyeler şu şekilde olacak:

15 kişiye Gıyma Kebap'ta 1 kişilik yemek, 10 kişiye Bursapark İskender'de 1 kişilik yemek, 10 kişiye Bolu Mangal Keyfi'nde 1 kişilik yemek, 30 kişiye Kahvetepe'de kahve, 10 kişiye Kahve-i Keyf'te 1 kişilik kahvaltı, 10 kişiye Çiftlik Kokoreç'ten 1 kişilik yemek, 30 kişiye Gençlerbirliği atkısı, 30 kişiye Gençlerbirliği ajandası.

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