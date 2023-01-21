Gençlerbirliği'nden taraftara destek çağrısı

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Savaş Çolakoğlu, yarın Dyorex Boluspor ile oynayacakları maça tüm başkentlileri davet etti.



Çolakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Gün; birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür!" ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:



"Dyorex Boluspor ile yarın saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda oynayacağımız maça, tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Şehrimizin 100 yıllık çınarına destek vermek için herkesi takımımızın yanında olmaya çağırıyoruz. Başta Ankara Valimiz olmak üzere Ankara milletvekillerimizi, Ankara Büyükşehirşehir Belediye Başkanımızı ve tüm ilçe belediye başkanlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Duyarlı tüm taraftarlarımız zaten yanımızda olacaktır, bunu biliyoruz."



Öğrencilere karne hediyesi



Savaş Çolakoğlu, Dyorex Boluspor ile oynayacakları maça, karne hediyesi olarak öğrencilerin ücretsiz girmelerinin sağlanacağını belirtti.



Çolakoğlu, "Oynayacağımız bu maç, dirilişimizin başlangıcı olacaktır. Teknik ekip ve oyuncularımıza güvenimiz tamdır. Şehrin tüm bileşenleri olarak kenetlenme günüdür. Yeniden oluşturduğumuz bu takıma destek vermek, onlara tribünden bunu hissettirmek için hep birlikte stadyumda buluşalım." çağrısını yaptı.









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