Gençlerbirliği'nden "küme düşme kaldırılsın" talebi

Süper Lig'den düşen Gençlerbirliği, Türkiye Futbol Federasyonu'na küme düşmenin kaldırılması için başvuracağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gençlerbirliği'nden 'küme düşme kaldırılsın' talebi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2021 19:36
Gençlerbirliği Kulübü, pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuracaklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda, küme düşmenin pandemi koşulları nedeniyle kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.