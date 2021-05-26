Gençlerbirliği'nden 'küme düşme kaldırılsın' talebi

Gençlerbirliği Kulübü, pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuracaklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda, küme düşmenin pandemi koşulları nedeniyle kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda, küme düşmenin pandemi koşulları nedeniyle kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.