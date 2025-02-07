Gençlerbirliği'nden forvete çifte takviye

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Rumen Daniel Popa ve Leo Gaucho olarak bilinen Brezilyalı Leonardo Andriel dos Santos'u transfer etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, forvete çifte takviye yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Endonezya 1. Lig ekiplerinden Borneo'nun formasını giyen 23 yaşındaki Leo Gaucho ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Brezilyalı santrafor, bu sezon 19 maçta 9 gol attı.
Kırmızı-siyahlılar, Romanya'nın FCSB takımından 29 yaşındaki Daniel Popa'yı da 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.
Popa, bu sezon FCSB ile ligde 15, Avrupa kupalarında ise 12 maça çıktı. Rumen futbolcu, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2 gol kaydetti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, forvete çifte takviye yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Endonezya 1. Lig ekiplerinden Borneo'nun formasını giyen 23 yaşındaki Leo Gaucho ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Brezilyalı santrafor, bu sezon 19 maçta 9 gol attı.
Kırmızı-siyahlılar, Romanya'nın FCSB takımından 29 yaşındaki Daniel Popa'yı da 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.
Popa, bu sezon FCSB ile ligde 15, Avrupa kupalarında ise 12 maça çıktı. Rumen futbolcu, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2 gol kaydetti.