Gençlerbirliği'nden Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı açıklaması

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Fenerbahçe'de oynayan genç oyuncu Arda Güler'in sonraki satışından payından vazgeçmek için sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'la para konusunda anlaşamadıklarını belirtirken, İrfan Can Kahveci için ise Başakşehir Futbol Kulübüyle yapılan sözleşmenin kayıp olduğunu kaydetti.



Niyazi Akdaş, yeni teknik direktörleri Taşkın Aksoy'un imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



-"Arda Güler için tekrar görüşeceğiz"



Altyapıdan Fenerbahçe'ye sattıkları Arda Güler'in sonraki satışından payı konusunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la bir görüşme yaptığını anlatan Akdaş, "Fenerbahçe'yle konuştum belli miktar istedim. Ali Koç'la görüştüm. İstediğimizin yarısını teklif etti. Kabul etmedik. Teklif ettikleri paraya vermek istemedim. Şimdi tekrar görüşeceğiz, uygun bir miktarda anlaşırsak bu payı vereceğiz." dedi.



Akdaş, Fenerbahçe'ye sattıkları bir başka genç isim Emir Ortakaya'nın da sonraki satışından yüzde 20 paylarının olduğunu söyledi.



- "Benim bildiğim İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 25 pay vardı"



Niyazi Akdaş, vefat eden kulübün efsane başkanı İlhan Cavcav döneminde Medipol Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci ile ilgili de konuştu.



İrfan Can'ın 2017'de İstanbul ekibine transfer olduğunu o dönemde de kendisinin yönetimde yer aldığını hatırlatan Akdaş, şunları kaydetti:



"Benim bildiğim İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 25 pay vardı. Rahmetli Cavcav'ın zamanında imzalanmıştı. Kulüpte böyle bir sözleşme bulamadık, kimse nerede olduğunu bilmiyor. Göksel (Gümüşdağ) Bey'e 'Siz de var mı sureti?' diye, 'Yok öyle bir sözleşme imzalamadık.' dedi. Aslında Başakşehir'in Fenerbahçe'ye satışından yüzde 25'imiz vardı. İki kulüp arasındaki sözleşme var ama hep mağdur Gençlerbirliği oluyor. Hatta o zamanki genel sekreterimiz Sinan Gürsoy, 'Biz bunu imzaladık.' diyor ama yok ortada."



Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi Başakşehir Futbol Kulübünden 2021 yılında 7 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etmişti.



- "Taylan Antalyalı davasını kazanacağımıza inanıyorum"



Niyazi Akdaş, eski oyuncuları Taylan Antalyalı'yla ilgili davanın devam ettiği bilgisini de vererek, "Abdurrahim Albayrak bu durumu genel kurula anlattı. Taylan Antalyalı konusunda davayı kazanacağımıza inanıyorum ve faizleriyle alacağımız 3 milyon lirayı bulur. Ondan sonra oyuncu, Erzurumspor ve Galatasaray'a bir dava daha açacağız." açıklamasını yaptı.



Galatasaray'ın yeni yönetimiyle bu konuyu görüşmediklerini de belirten Akdaş, "Galatasaray'la yeni uzlaşma olabilir. Şu an için bir girişim yok. Bir ara Erzurumspor'un avukatı 'Başkanla anlaştınız' diye aramış, böyle bir şeyin olmadığını söyledim." ifadelerini kullandı.



- Transfer yasağı hakkında



Niyazi Akdaş, transfer yasağının devam ettiğini ve ara transfer döneminde bu yasağı kaldırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, şöyle konuştu:



"Transfer yasağını kaldıracağımızı düşünüyorum. Kaldırmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Gençlerbirliği sırf benim değil Ankara'nın kulübü. Ankara'nın değerli bir markası. Cumhuriyetten önce kurulduk. Taraftarıyla, camiasıyla, Cumhuriyet ilkelerini benimsemiş bir kulüp. Transfer yasağına konu olan 2 milyon 650 bin avro önümüzdeki miktar. Arkadan da bir 1 milyon avro daha gelecek. Devraldığımızda avro 8-10 liraydı, şimdi kur katlandı."





