Gençlerbirliği'nden Anıtkabir'e ziyaret

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Talip Çankırı, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular Anıtkabir'i ziyaret etti.



Başkan Talip Çankırı, Atatürk'ün mozolesine üzerinde "Gençlerbirliği Spor Kulübü" yazılı kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengi bıraktı.



Saygı duruşunun ardından Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.



Başkan Çankırı, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:



"Sevgili Atamız… Kurduğun Cumhuriyet ile yaşıt olmanın gururunu her zaman yaşıyor, Cumhuriyetin ve başkentin takımı olmakla her zaman övünüyoruz. Senin ilkelerinden bir gün dahi vazgeçmeden, dün ve bugün olduğu gibi yarın da göstermiş olduğun yolda ilerlemeye devam edeceğiz. 100. yılımızda yürüdüğümüz bu yolda Türk futboluna sizin gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda çevik ve ahlaklı gençleri kazandırmaya, altyapımızda eğitim verdiğimiz sporcularımızın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğimize huzurunuzda söz veriyoruz. Sizi özlüyor, şükran ve minnetle anıyoruz…"





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ