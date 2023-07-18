Gençlerbirliği'nde yönetim belli oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Niyazi Akdaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında, kurul üyelerinin görevleri bellirlendi.



Gençlerbirliği Yönetim Kurulunun görev dağılımı şu şekilde oluştu:



Başkan: Niyazi Akdaş



Başkan Vekili: Halil Cenk Aktaş



Başkan Yardımcısı: Kubilay Güvenç



Genel Sekreter: Sezgin Özkan



Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Sinan Aydın



Federasyonlar ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Asbaşkan: Şanser Kadooğlu



Sayman: Buğra Kaan Özer



Sosyal Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Arda Yalı



Basın ve Medyadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Koçak



Altyapıdan ve Destek Sportif AŞ'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Özgür Durşen



Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet Yılmaz



Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Coşkun Gencan



Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: İsmet Beltan



Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ayhan Güney



Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Coşkun Balkan



Gelir Getirici Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Oktay Yüksel



Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kenan Memiş



Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: İsmail Geliş



Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Asil Üyeleri'nin dışında; Hazım Kahramaner taraftardan sorumlu, Savaş Çolakoğlu basın ve medyadan sorumlu, Oktay Ünsal stadyumdan sorumlu, Mehmet Soylu da idari işlerden sorumlu olarak görevlendirildi.



Kulübün olağanüstü seçimli genel kurulu 16 Temmuz'da yapılmış, Niyazi Akdaş yeniden başkanlığa seçilmişti.



