Gençlerbirliği'nde Süper Lig hedefine olan inanç yüksek

Gençlerbirliği'nin savunma oyuncuları Arda Kızıldağ ve Muhammed Bayır, başkent ekibinin ait olduğu yerin Süper Lig olduğunu, bunu başarmak için takım halinde sezon sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.



Geçen sezon Süper Lig'de küme düşmesinin ardından yenilenen teknik heyet ve futbolcu kadrosuyla TFF 1. Lig'de sezona başlayan Gençlerbirliği, ilk 4 haftada sadece bir puan alsa da son iki maçında 4 puan alarak çıkışa geçti.



Başkent ekibinin altyapısında yetişen stoper Arda Kızıldağ ve kırmızı-siyahlılara yeni katılan 32 yaşındaki sol bek Muhammed Bayır, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Gençlerbirliği ile geçen sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkati çeken 22 yaşındaki Arda, takıma çok sayıda yeni oyuncunun katıldığını, doğal olarak bunun bir uyum süreci gerektirdiğini söyledi. Arda, her geçen hafta birbirlerine daha fazla alıştıklarını ve bunun da son iki maçta oyuna yansıdığını dile getirdi.



Genç stoper, Altınordu'yu yendiklerini, Yılport Samsunspor maçını da farklı kazanabilecekken son dakikada yedikleri golle berabere tamamladıklarını belirterek, "Son haftalarda çok güzel bir çıkışımız var. Samsunspor maçında da çok iyi mücadele etiğimizi düşünüyoruz. Takım halinde iyi mücadele ettik ama istediğimiz sonucu alamadık. Kazanmak istiyorduk olmadı. Önümüzdeki haftalara bakacağız. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.



Arda, sezon başında uyum sürecinden kaynaklı puanlar kaybettiklerini ifade ederek, "Çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Haftalar ilerledikçe birbirimize alışıyoruz. Çok güzel bir arkadaşlığımız var. 'Takım olduk.' diyebiliriz. Her geçen hafta daha iyiyiz. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Gençlerbirliği'nin bu sezonki hedefiyle ilgili soruya Arda, "Gençlerbirliği çok büyük bir camia, her zaman Süper Lig'de olması gereken bir kulüp. İnşallah biz de elimizden geleni yapıp, kulübümüzü Süper Lig'e çıkarmaya çalışacağız." yanıtını verdi.



Muhammed: "Daha iyi olacağımıza inanıyorum"



Tecrübeli sol bek Muhammed Bayır, yeni bir takım olduklarına işaret ederek, "Arkadaşlarımız aramıza geç katıldı. Buna ben de dahilim. Tam kadro bir araya gelmemiz zaman aldı. Sürecin böyle olacağını az çok tahmin diyorduk." dedi.



Hazırlık maçlarına tam kadro çıkamadıklarını söyleyen Muhammed, şöyle devam etti:



"Kamp döneminde de tam kadro çalışamadık. Milli aradan sonra toparlanma sürecine girdik. İki haftadır daha derli toplu bir görüntü veriyoruz. Bundan sonra daha iyi olacağımıza inanıyorum. Çünkü herkesin bireysel performansı da artıyor. Bu da takıma katkı sağlıyor. Şu anda herkes hem fiziksel olarak hem de taktiksel anlamda oynayabilecek seviyede. İnşallah bundan sonra bunlar sonuca da yansıyacaktır."



Gençlerbirliği'nin çok köklü bir camia olduğunun altını çizen Muhammed, "Bunu bilerek geldim. Çünkü Gençlerbirliği bu ligde ya da hangi ligde olursa olsun hedefe oynayana bir camiadır. Bunu daha önceki senelerde de gördük. Gençlerbirliği'nin hedefi her zaman üst lig ya da üst sıralardır. Bu sene de hedefimiz üst sıralar ve tabii ki Gençlerbirliği'nin ait olduğu yer olan Süper Lig'e çıkmaktır." ifadelerini kullandı.



Sahalardan 6-7 ay gibi uzun bir süre uzak kaldığına değinen Muhammed, "Kamp dönemini iyi geçirmeye çalıştım. Son haftalarda kendimi artık fiziksel ve zihinsel olarak tamamen iyi hissediyorum. Bunun pozitif anlamda sahaya da yansıdığını düşünüyorum. Çalışmayı seven hırslı birisi olduğum için sezon sonuna kadar forma rekabetinin içinde olacağımı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.