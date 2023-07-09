Gençlerbirliği'nde seçimli olağan genel kurulu ertelendi

Gençlerbirliği Kulübün'nde seçimli olağanüstü genel kurul ertelendi. Kırmızı-siyahlı kulübün genel kurulu çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 16 Temmuz Pazar günü "çoğunluğa bakılmaksızın" yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Gençlerbirliği'nde seçimli olağan genel kurulu ertelendi
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09 Temmuz 2023 15:42
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul ertelendi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada seçimli olağanüstü genel kurulun, salt çoğunluk sağlanamamasından dolayı ertelendiği duyuruldu.

Gençlerbirliği'nde seçimli genel kurul, 16 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda "çoğunluğa bakılmaksızın" yapılacak.

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