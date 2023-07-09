Gençlerbirliği'nde seçimli olağan genel kurulu ertelendi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul ertelendi.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada seçimli olağanüstü genel kurulun, salt çoğunluk sağlanamamasından dolayı ertelendiği duyuruldu.
Gençlerbirliği'nde seçimli genel kurul, 16 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda "çoğunluğa bakılmaksızın" yapılacak.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada seçimli olağanüstü genel kurulun, salt çoğunluk sağlanamamasından dolayı ertelendiği duyuruldu.
Gençlerbirliği'nde seçimli genel kurul, 16 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda "çoğunluğa bakılmaksızın" yapılacak.