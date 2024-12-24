Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe ile yollar ayrıldı
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24 Aralık 2024 22:06
Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe dönemi sona erdi.  Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'mizde teknik direktörlük görevini yürüten Recep Karatepe ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktör Recep Karatepe ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başkent ekibiyle sezon başında sözleşme imzalayan Karatepe, takımın başında 17 lig, 2 de kupa maçına çıktı. Recep Karatepe yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, Adanaspor ile oynadığı son lig maçında ve Kasımpaşa'nın genç kadrosuyla mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında sahadan mağlup ayrılmıştı.

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