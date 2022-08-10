Gençlerbirliği'nde öncelik transfer yasağını kaldırmak

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Talip Çankırı, önceliklerinin transfer yasağını kaldırmak olduğunu söyledi.



Kulüp YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Çankırı, "Tabii ki şu an güncel problemimiz transfer tahtasının açılması. O konuyla ilgili olarak ilk günden itibaren gerekli girişimleri yaptım. Bu gerekli girişimleri zaten web sitemizde yayınlayacağım. Az önce futbolcu arkadaşlarımızla da görüştüm. Bir hafta, 10 gün içinde bu tahtayı açmayı hedefimize koymuşuz ve açacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Çankırı, 3-4 yıllık program yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Yapacağımız takviyelerle hedefimiz tabii ki Süper Lig ama hiçbir zaman biz boyutumuzu aşan, kulübü daha çok borçlandırıp batağa götürecek, pahalı işlere, pahalı transferlere girmeyi arzu etmiyoruz ve düşünmüyoruz. Bildiğiniz üzere kongremizi tamamladık. Sağ olsun Arda Çakmak kardeşim de benim gibi pozitif bakan bir insan. Karşılıklı bir demokratik yarış oldu. Bu saatte artık hepimiz aynı taraftayız. Gençlerbirliği ve Gençlerbirliği'nin başarısı bizim için birincil önceliktir. Şu saatten sonra sen, ben yok, biz varız. Gençlerbirliği her yerde söylüyorum bizim üst kimliğimizdir. Biz kendi içimizde ne yaparsak yapalım Gençlerbirliği'nin çatısı altında Gençlerbirliği için mücadele etmeliyiz. 100. yılda hedefimiz takımımızı üst yerlere taşımak. Gençlerbirliği bulunduğu yeri hak etmiyor. Desteğinizi bekliyoruz. Hep beraberiz, hep beraber olacağız."





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