Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü İstanbulspor'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, lige verilen milli arada Kocaelispor maçının ardından iki gün izinli olan kırmızı-siyahlı futbolcular, bugün yeniden İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanarak bir antrenman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. Gençlerbirliği ekibi idmanı, yaptıkları koşuyla tamamladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, lige verilen milli arada Kocaelispor maçının ardından iki gün izinli olan kırmızı-siyahlı futbolcular, bugün yeniden İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanarak bir antrenman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. Gençlerbirliği ekibi idmanı, yaptıkları koşuyla tamamladı.