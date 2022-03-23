Gençlerbirliği'nde, İstanbulspor mesaisi başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 30. hafta mücadelesinde konuk olacağı İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği'nde, İstanbulspor mesaisi başladı
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23 Mart 2022 18:29
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü İstanbulspor'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, lige verilen milli arada Kocaelispor maçının ardından iki gün izinli olan kırmızı-siyahlı futbolcular, bugün yeniden İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanarak bir antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. Gençlerbirliği ekibi idmanı, yaptıkları koşuyla tamamladı.

 

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