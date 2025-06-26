Gençlerbirliği'nde hedef fabrika ayarlarına dönmek

- Transferde "ortak akıl" vurgusu

Kombine satışları ilk günden 1200'e ulaştı

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karahan, hedeflerinin sistem takımı kurmak olduğunu söyledi.Karahan ile kulüp basın sözcüsü Hakan Kaynar, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.Kulübün efsane başkanı İlhan Cavcav dönemindeki "fabrika ayarlarına" dönme hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Karahan,ifadelerini kullandı.Murat Karahan, transfer politikasında "ortak akıl" ile hareket ettiklerini ve sessiz bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.Transfer sürecinde birçok ismin bir havuzda toplandığını ve bu havuzdan en doğru seçimin yapıldığını belirten Karahan,değerlendirmesinde bulundu.Aynı zamanda ünlü bir tenor olan Murat Karahan, kulüple olan bağının çok eskilere dayandığını anlatarak, şunları kaydetti:Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Hakan Kaynar ise yeni neslin takıma olan ilgisinin arttığına dikkati çekerek, kombine satışlarının ilk günden 1200'e ulaştığı bilgisini verdi.Yeni jenerasyonun artık sadece başarıya değil, aidiyet duygusuna da önem verdiğini vurgulayan Kaynar,diye konuştu.Kulübün mali durumu hakkındaki bir soru üzerine Kaynar, başkan Osman Sungur'un görev süresince kulübe verdiği miktarı borç değil, bağış olarak kaydettiğini belirterek,ifadelerini kullandı.