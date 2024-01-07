Gençlerbirliği'nde genel kurul yapılamadı

Gençlerbirliği'nde yapılması beklenen şirketleşme genel kurul toplantısı yapılamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gençlerbirliği'nde genel kurul yapılamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2024 14:44
Gençlerbirliği Kulübünde "şirketleşme" gündemiyle yapılması planlanan genel kurul için toplantı delege yeter sayısına ulaşılamadı.

Kırmızı siyahlı kulübün şirketleşmesi ve spor yasasına göre Gençlerbirliği AŞ'nin kurulması, Gençlerbirliği AŞ'ye futbol branşının aktif ve pasiflerinin devredilmesiyle ilgili yetki verilmesi gündemiyle planlanan genel kurulda oylama yapılamadı.

Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda genel kurulun toplanması için delegelerin 4'te 3'ünün katılımı gerekiyordu.

Başkent kulübünün 1172 delegesinden 879'unun genel kurula gelerek imza atmadığından Gençlerbirliği Kulübü, "şirketleşme" genel kurulunu toplayamadı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery