Gençlerbirliği'nde genel kurul ertelendi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nde genel kurul ertelendi
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18 Eylül 2022 17:18
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 25 Eylül'e ertelendi.

Bugün yapılması gereken olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.

Olağanüstü genel kurul, 25 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yer alan Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.



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