Gençlerbirliği'nde genel kurul ertelendi

Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü genel kurulu yeterli çoğunluğa ulaşmaması sebebiyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nde genel kurul ertelendi
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25 Şubat 2024 16:07
Gençlerbirliği Kulübünde olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı ertelendi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, genel kurulda salt çoğunluğun sağlanamadığı aktarıldı.

Olağanüstü genel kurulun, 3 Mart Pazar günü Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak kaydedildi.

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