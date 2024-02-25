Gençlerbirliği'nde genel kurul ertelendi

Gençlerbirliği Kulübünde olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı ertelendi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, genel kurulda salt çoğunluğun sağlanamadığı aktarıldı.
Olağanüstü genel kurulun, 3 Mart Pazar günü Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak kaydedildi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, genel kurulda salt çoğunluğun sağlanamadığı aktarıldı.
Olağanüstü genel kurulun, 3 Mart Pazar günü Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak kaydedildi.
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