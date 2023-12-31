Gençlerbirliği'nde genel kurul ertelendi

Gençlerbirliği Kulübünde şirketleşme gündemiyle planlanan genel kurul ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nde genel kurul ertelendi
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31 Aralık 2023 13:26
Gençlerbirliği Kulübünde "şirketleşme" gündemiyle toplanması planlanan genel kurul, salt çoğunluk sağlanamadığı için 7 Ocak Pazar gününe ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Spor Kulübünün şirketleşmesi ve yeni çıkan spor yasasına göre Gençlerbirliği AŞ'nin kurulması, kurulacak Gençlerbirliği AŞ'ye futbol branşının aktif ve pasiflerinin devredilmesiyle ilgili yetki verilmesi" gündemiyle İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilmesi planlanan toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamadığı ifade edildi.

Genel kurulun 7 Ocak Pazar günü saat 11.00'de Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda, 4'te 3 çoğunlukla yapılacağı belirtildi.

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