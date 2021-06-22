Gençlerbirliği'nde Diyadin-Mercimek dönemi

Gençlerbirliği'nde Baki Mercimek sportif direktör, Metin Diyadin teknik direktör oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nde Diyadin-Mercimek dönemi
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22 Haziran 2021 21:04
Gençlerbirliği Kulübü, eski futbolcularından Baki Mercimek'in sportif direktörlük, Metin Diyadin'in de teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 2003-2006 yılları arasında 58 maçta Gençlerbirliği forması giyen Baki Mercimek, yönetim kurulu kararıyla sportif direktörlük görevine getirildi.

Açıklamada Baki Mercimek ile için 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu ayrıca kulüp tarihinin önemli futbolcularından Metin Diyadin'in de teknik direktörlük görevine getirilmesi kararını aldı.

Kırmızı-siyahlı formayı 1988-1998 yılları arasında giyen, Gençlerbirliği PAF takımı, Gençlerbirliği OFTAŞ ve Gençlerbirliği A takımında teknik direktör yapan Diyadin ile bir yıllık anlaşma yapıldı.

Baki Mercimek ve Metin Diyadin için Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yarın saat 10.00'da imza töreni düzenlenecek.


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