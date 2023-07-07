Gençlerbirliği'nde bir takviye daha!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'la 2 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gençlerbirliği'nde bir takviye daha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Temmuz 2023 21:04
Son güncelleme 07 Temmuz 2023 21:18
Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'la 2 yıllık anlaşmaya vardı.

 Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, geçen sezon Yeni Malatyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Rahman Buğra Çağıran'la 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Geçen sezon Gençlerbirliği'nde 7 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, başkent ekibine 3 golle de katkı sağlamıştı.

Futbol serüvenine Trabzonspor altyapısında başlayan Rahman Buğra Çağıran, kariyerinde; Arsinspor, Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Samsunpor ve Erzurumspor takımlarının formasını giydi.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery