Gençlerbirliği'nde başkan belli oldu

Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı'na yeniden Niyazi Akdaş seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nde başkan belli oldu
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14 Ekim 2023 15:30
Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Niyazi Akdaş seçildi.

Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğündeki Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurula, mevcut başkan Akdaş tek aday olarak girdi.

Kullanılan 178 oyun 167'sini alan Akdaş, tekrar başkanlığa getirildi. 11 oy ise geçersiz sayıldı.

Akdaş başkanlığındaki yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Arif Ölmez, Ayhan Güney, Gaye Derekaya, Gün Emre İçer, İbrahim Ethem Koşar, İsmet Beltan, Kubilay Güvenç, Mehmet Soylu, Muhammed Fatih Gök, Oktay Yüksel, Osman Coşkun, Özgür Durşen, Seçkin Altınel, Servet Ülger, Sezgin Özkan, Sinan Aydın, Şanser Kadooğlu, Tolga Arslan.

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