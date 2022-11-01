Gençlerbirliği'nde ayrılık; Taşkın Aksoy

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde teknik direktör Taşkın Aksoy'un görevine son verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesi feshedilen 55 yaşındaki Aksoy'a emekleri için teşekkür edildi.
Gençlerbirliği, 26 Eylül'de göreve getirilen Aksoy yönetiminde çıktığı 4 maçı da kaybetti.
Başkent ekibi, ligin 11. haftası sonunda 6 puanla 18. sırada yer alıyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesi feshedilen 55 yaşındaki Aksoy'a emekleri için teşekkür edildi.
Gençlerbirliği, 26 Eylül'de göreve getirilen Aksoy yönetiminde çıktığı 4 maçı da kaybetti.
Başkent ekibi, ligin 11. haftası sonunda 6 puanla 18. sırada yer alıyor.
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