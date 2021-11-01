Gençlerbirliği'nde Ankara Keçiörengücü mesaisi başladı

Spor Toto 1.Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren başkent ekibi, gözünü Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maça dikti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nde Ankara Keçiörengücü mesaisi başladı
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01 Kasım 2021 14:12
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

İstanbulspor'a dün mağlup olan ve ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren başkent ekibi, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda dün oynanan maçta forma giyen oyuncular koşu çalışması yaptı.

Diğer grupta yer alan oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda top kapma oyunu ve pas-koordinasyon çalışmasıyla antrenmana devam etti.

Kırmızı-siyahlılar, son bölümünde dar alanda oynadıkları çift kale maçla gün tamamlandı.


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