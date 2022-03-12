Gençlerbirliği'nde 99. yıl kutlamaları

Türk sporunun köklü camialarından Gençlerbirliği, kuruluşunun 99. yılına özel bir organizasyon düzenleyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
Abone Ol
Gençlerbirliği'nde 99. yıl kutlamaları
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2022 11:37
Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 99. yıl dönümünü yeni üyeleriyle birlikte kutlayacak.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu, 14 Mart Pazartesi günü saat 19.00'da Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek özel gecede yeni üyelerle buluşacak.

Cumhuriyetle yaşıt başkent ekibinin düzenleyeceği etkinlikte yeni üyelere "üye kartları" da dağıtılacak.

 
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.