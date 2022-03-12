Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 99. yıl dönümünü yeni üyeleriyle birlikte kutlayacak.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu, 14 Mart Pazartesi günü saat 19.00'da Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek özel gecede yeni üyelerle buluşacak.
Cumhuriyetle yaşıt başkent ekibinin düzenleyeceği etkinlikte yeni üyelere "üye kartları" da dağıtılacak.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu, 14 Mart Pazartesi günü saat 19.00'da Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek özel gecede yeni üyelerle buluşacak.
Cumhuriyetle yaşıt başkent ekibinin düzenleyeceği etkinlikte yeni üyelere "üye kartları" da dağıtılacak.