Gençlerbirliği, Mustafa Dalcı ile sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Mustafa Dalcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.



Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı, "Gençlerbirliği, gerçekten Türk futbolunda bir kültürü olan, ülke futbolunda lokomotif olan bir kulüp. Bunları düşününce 'hayır' demek kolay değil." dedi.



Başkan Akdaş ile bir hafta süren görüşmeler yaptıklarını aktaran Dalcı, şu ifadeleri kullandı:



"Arzu ve taleplerimizi ilettik. Onlar da tüm gücüyle bu istek ve arzularımızı yerine getirdi. Amacımız, bulunduğu durumdan bir an önce Gençlerbirliği'ni kurtarmak. Bu sene ve gelecek seneyle alakalı bir projeye geldik. İnşallah bu sene hep birlikte bir güç birliği yaparak Gençlerbirliği'ni bulunduğu bu durumdan kurtaracağız. Gelecek sezon da inşallah Gençlerbirliği'ni layık olduğu Süper Lig'e tekrar çıkarmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki 6 maçta mevcut kadroyla tüm puanlara talibiz. Alacağımız her puan ikinci yarıda çok büyük avantaj olacak. Oyuncularımızın öz güvenlerini tekrar yerini getirip, 6 maçlık periyotta maksimum verimi almaya çalışacağız. Transfer yasağının açılmasıyla ikinci yarı için belli bir planlamamız var. İstişareler yaparak kulübü kurtarmak için gereken hamleler neyse mutlaka hep birlikte yapacağız."



Dalcı, teknik direktör Taşkın Aksoy ile yolların ayrılmasının ardından takımı maçlara çıkaran kulüp antrenörlerinden Medet Coşkun'un da teknik ekipte yer alacağını kaydetti.









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