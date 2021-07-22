Gençlerbirliği, Muhammed Bayır'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, savunma oyuncusu Muhammed Bayır'ı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Boluspor forması giyen sol bek Muhammed Bayır ile bir yıllık sözleşme imzalandı.



Muhammed Bayır, kariyerinde Bugsaş, Osmanlıspor (Ankaraspor), Bozüyükspor, Giresunspor ve Boluspor gibi takımlarda da görev almıştı.



